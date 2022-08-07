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19:59 07.08.2022

Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

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Amnesty International шкодує про "завданий біль" через їхній звіт

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у неділю вибачилася за "страждання та гнів" спричинені їх звітом, в якому українські військові обвинувачуються в тому, що вони наражають на небезпеку мирних жителів, повідомляє агентство Reuters.

"Amnesty International глибоко шкодує про тривогу та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українських військових", - йдеться в електронному листі агентству Reuters.

В організації додали, що "пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб".

"Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про завданий біль", - зазначили в Amnesty International.

У своєму електронному листі в неділю Amnesty повідомила, що виявила українських військових поряд із цивільними будинками в 19 містах і селах, які вона відвідала, що наражали їх на ризик обстрілу з боку РФ.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути гранично зрозумілі: жодні дії українських сил, які ми задокументували, жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

У четвер правозахисна група опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризик для мирних жителів під час вторгнення Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що така заява організації спрямована не на пошук та донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою, та закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі в чомусь" трохи винні".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

У свою чергу генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар зазначила, що українські та російські моби і тролі у соціальних мережах атакують розслідування Amnesty International. "Це називається пропагандою війни, дезінформацією. Це не вплине на нашу неупередженість та не змінить фактів", - написала Каламар.

Пізніше директор української Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що звільняється з посади у зв'язку зі скандальним звітом організації про Збройні сили України.

Теги: #зсу #жителі #правозахисники

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