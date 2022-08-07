У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

Унаслідок ворожих обстрілів м. Бахмут, с. Опитне, м. Соледар та м. Селидове Донецької області загинули 4 мирні жителі, ще 6 осіб отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 серпня 2022 року збройні сили РФ здійснили масовані обстріли території Донецької області. Внаслідок ворожих атак у м. Бахмут, с. Опитне Бахмутського району, м. Соледар та м. Селидове Покровського району загинули чотири цивільні особи і ще шестеро отримали уламкові поранення", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Також, у результаті обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 6 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).