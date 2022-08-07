Події

12:57 07.08.2022

В Україні буде спекотно, місцями дощі з грозами

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В Україні буде спекотно, місцями дощі з грозами

В Україні в понеділок очікується погода без опадів, тільки в Чернігівській, Київській, Вінницькій областях, в Карпатах і Закарпатті невеликий дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 14-19, у західних областях 10-15, вдень у західних та північних областях 22-27, у центральних областях 28-32, у південній частині та східних областях 33-36.

У Києві 8 серпня вночі та вранці місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 8 серпня найвища температура вдень була 39,2° у 2010 р., найнижча вночі 7,8° у 1887 р.

У вівторок, 9 серпня, в Карпатському регіоні, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасні дощі з грозами, на решті територій без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південних та східних областях місцями 35-37°.

У Києві 9 серпня можливий дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

7 серпня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-27°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ, – 23°.

Теги: #погода #прогноз

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