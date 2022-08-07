Від початку російського вторгнення в Миколаївській області було повністю або частково пошкоджено 8966 цивільних об'єктів

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Миколаївській області було повністю або частково пошкоджено 8966 цивільних об'єктів, серед яких житлові будинки, медустанови, промислові підприємства, навчальні заклади, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

"Станом на 7 серпня з початку російського вторгнення в Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 8966 цивільних об'єктів. Із них: об'єкти житлового фонду – 5801, медичні заклади – 65, навчальні заклади – 317, заклади культури – 130, об'єкти промислових підприємств – 104, об'єкти життєзабезпечення: газо – 774, електро – 546, водо – 28, теплопостачання – 94, інші не військові об'єкти – 1107", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали в результаті війни. Нині без газопостачання у регіоні залишається 7 126 споживачів.

"Наразі припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 96 населених пунктах (у п'яти – частково) Баштанського та Миколаївського районів", - наголошують в ОВА.

Там додають, що минулої доби для ліквідації наслідків російської агресії підрозділи облуправління ДСНС залучалися один раз для ідентифікації та вилучення вибухонебезпечних предметів.

Крім того, повідомляється, що у регіоні проводиться добровільна евакуація цивільних.

"Станом на 7 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 475 внутрішньо переміщених осіб. Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24 856 осіб. За напрямками: Миколаїв-Паланка – 7960 осіб, Миколаїв-Одеса – 8470 осіб, Миколаїв-інші населені пункти – 2781 особа. З Вознесенського району евакуйовано 1240 осіб, з Баштанського – 4053 особи, з Миколаївського – 352 особи", - підсумували в ОВА.