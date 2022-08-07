За добу окупанти обстріляли шість громад на Сумщині, зафіксовано близько 200 прильотів

У Сумській області за суботу, 6 серпня, зафіксовано близько 200 прильотів територією Есманської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської та Миколаївської громад, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської. Зафіксовано близько 200 прильотів", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Глухівській громаді близько 11.00 був обстріл із гранатометів – 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (кілька кулеметних черг).

В Есманській громаді з 10:40 проходив артобстріл території – 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії – 38 прильотів.

У Шалигінській громаді після 11.00 був артобстріл (40 прильотів), о 12.33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) – 40 прильотів.

У Миколаївській громаді двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти: після 19.00 – мінометний обстріл (7 прильотів), о 19.45 – артобстріл (попередньо – САУ – 20 прильотів).

"На щастя, у всіх випадках – без жертв. Інформація про руйнування – з'ясовується", – підсумував Живицький.