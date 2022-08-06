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12:20 06.08.2022

Окупанти вночі зруйнували кілька житлових будинків і пошкодили 2 школи в Донецькій області –голова обладміністрації

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Окупанти вночі зруйнували кілька житлових будинків і пошкодили 2 школи в Донецькій області –голова обладміністрації

Російські окупанти вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку в ніч на суботу і завдали ударів по містах у відносному тилу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Після опівночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під'їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягли з-під завалів і заблокованих квартир 7 осіб. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих", – написав Кириленко в телеграм-каналі у суботу вранці.

За його словами, ніч пройшла напружено в Авдіївській, Мар'їнській та Очеретинській об'єднаних територіальних громадах Покровського району Донецької області.

"У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди впали поруч з магазином. Інформація про постраждалих поки що не надходила", – повідомив він.

Ракетний удар росіяни завдали по м. Курахове Покровського району, влучили в школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили в смт Курахівка. Також під російські обстріли потрапило м.Дружківка – там пошкоджено 5 житлових будинків.

"Росіяни продовжують бити по цивільних і знищувати соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно! Закликаю всіх виїхати в більш безпечні регіони України. Це – відповідально!", – наголосив Кириленко.

 

Теги: #війна #донецька_область

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