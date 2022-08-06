Події

08:37 06.08.2022

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

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За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Мосьпанове, Андріївка, Калинове, Шевелівка, Барвінкове, Дергачі, Золочів, Шелудківка, повідомляє відділ області комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали приватні будинки, гараж, господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #руйнування #харківська_область #обстріли

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