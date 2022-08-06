Події

07:43 06.08.2022

Ізраїль мобілізує 25 тис. резервістів на тлі ситуації навколо сектора Гази

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Ізраїль мобілізує 25 тис. резервістів на тлі ситуації навколо сектора Гази

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц ухвалив мобілізацію 25 тис. резервістів для сприяння Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, повідомляє видання The Jerusalem Post.

"Міністр оборони Бені Ганц затвердив проєкт постанови про залучення до 25 тис. резервістів у цій операції. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала заклик резервістів для Південного командування, сил ППО, а також командування тилу армії", - пише видання.

The Jerusalem Post нагадує, що раніше в п'ятницю в ЦАХАЛ оголосили про початок операції "Світанок", яка, за даними влади Ізраїлю, спрямована на палестинські радикальні угрупування, що діють у секторі Гази.

"Мета цієї операції - усунення конкретної загрози, якої можуть зазнати громадяни Ізраїлю і люди, які живуть поруч із сектором Гази", - наводить видання слова ізраїльського прем'єра Яїра Лапіда.

Повідомлялося, що в результаті удару Армії оборони Ізраїлю по цілі в секторі Гази знищено одного із керівників палестинського "Ісламського джихаду".

Регіональні ЗМІ з посиланням на джерела у свою чергу повідомляли, що в результаті цих дій загинули щонайменше 15 людей.

 

 

Теги: #ізраїль #резерв #міноборони #сектор_гази

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