Ізраїль мобілізує 25 тис. резервістів на тлі ситуації навколо сектора Гази

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц ухвалив мобілізацію 25 тис. резервістів для сприяння Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, повідомляє видання The Jerusalem Post.

"Міністр оборони Бені Ганц затвердив проєкт постанови про залучення до 25 тис. резервістів у цій операції. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала заклик резервістів для Південного командування, сил ППО, а також командування тилу армії", - пише видання.

The Jerusalem Post нагадує, що раніше в п'ятницю в ЦАХАЛ оголосили про початок операції "Світанок", яка, за даними влади Ізраїлю, спрямована на палестинські радикальні угрупування, що діють у секторі Гази.

"Мета цієї операції - усунення конкретної загрози, якої можуть зазнати громадяни Ізраїлю і люди, які живуть поруч із сектором Гази", - наводить видання слова ізраїльського прем'єра Яїра Лапіда.

Повідомлялося, що в результаті удару Армії оборони Ізраїлю по цілі в секторі Гази знищено одного із керівників палестинського "Ісламського джихаду".

Регіональні ЗМІ з посиланням на джерела у свою чергу повідомляли, що в результаті цих дій загинули щонайменше 15 людей.