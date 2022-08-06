Окупанти здійснили понад 60 обстрілів Сумської області у п'ятницю

Російські окупанти в п'ятницю здійснили понад 60 обстрілів Сумської області, поранено одну людину, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинки мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік зараз у лікарні. Загалом понад 60 прильотів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, за день ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів територіями Середино-Будської, Есманської, Глухівської громад.

Також пошкоджено електромережу – 71 домогосподарство району залишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлено найближчим часом.

Глава ОВА зазначив, що кількість пошкоджених будинків встановлюється.