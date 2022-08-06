Події

07:32 06.08.2022

Зеленський нагородив ще 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно

1 хв читати
Зеленський нагородив ще 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно.

Відповідний указ №562/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Зазначається, що військові нагороджені за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Згідно з указом, орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно нагороджено капітана Віталія Єфременюка, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - старшого лейтенанта Олександра Чабана (посмертно), орденом "За мужність" ІІ ступеня - солдата Ігоря Вестімова (посмертно).

 

 

 

Теги: #військові #нагородження #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 05.08.2022
Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

21:12 04.08.2022
Міністр оборони Канади направила до Великої Британії інструкторів для навчання українських військових

Міністр оборони Канади направила до Великої Британії інструкторів для навчання українських військових

19:11 04.08.2022
Зеленський закликав африканські країни відмовитися від зустрічей з російськими офіційними особами

Зеленський закликав африканські країни відмовитися від зустрічей з російськими офіційними особами

18:46 04.08.2022
Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

18:32 04.08.2022
Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

17:29 04.08.2022
Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

13:01 04.08.2022
Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України відбулося у четвер

Засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням президента України відбулося у четвер

12:20 04.08.2022
Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

07:13 04.08.2022
Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

07:11 04.08.2022
Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Зеленський: Обстріли окупантами Запорізької АЕС – злочин і акт терору

Продовольчу кризу можна подолати, якщо всі умови щодо безпеки зернової ініціативи буде виконано – Зеленський

У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

ОСТАННЄ

Окупанти стягують сили в Херсонську область, війна скоро вступить в нову фазу – британська розвідка

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

Окупанти збирають дані пенсіонерів у Херсонській області та рекламують вступ до вишів – міськрада облцентру

Нічні удари по Харківській області завдавали з Бєлгородської області РФ, кілька ракет вибухнули на місці – Синєгубов

Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА