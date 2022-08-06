Зеленський нагородив ще 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно.

Відповідний указ №562/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Зазначається, що військові нагороджені за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Згідно з указом, орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно нагороджено капітана Віталія Єфременюка, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - старшого лейтенанта Олександра Чабана (посмертно), орденом "За мужність" ІІ ступеня - солдата Ігоря Вестімова (посмертно).