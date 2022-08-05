У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

У результаті обстрілу російськими окупантами житлових кварталів Корабельного району Миколаєва у п'ятницю, 5 серпня, одна людина загинула, ще 22 поранені. Крім того, пошкоджено 21 приватний будинок та 5 багатоповерхівок, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучення уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках сталися пожежі в результаті обстрілу. У 5 багатоповерхівках вибиті вікна", - написав Сєнкевич.

Також пошкоджено будинки двох приватних підприємств.

"Станом на 19:30 відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток. Одна людина загинула", - уточнив мер.