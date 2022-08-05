У Миколаєві з 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка вводиться комендантська година - голова ОВА

На території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, впроваджують комендантську годину з відповідними обмеженнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Дивіться, підписав розпорядження про комендантську годину від сьогодні з 23:00 до понеділка до 5 ранку", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Кім закликав усіх поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати вихідні та закупити необхідні товари на два дні.

Він попросив жителів запланувати об'їзд міста. Три міжнародні автобуси, як наголосив Кім, із міста виїдуть.

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що робота громадського транспорту в місті в п'ятницю припиниться вже о 19:00.

"Сьогодні електротранспорт у Миколаєві працюватиме до 19:00. Врахуйте цю інформацію під час планування поїздок містом. 6 та 7 серпня громадський транспорт не курсуватиме. Зранку 8 серпня він працюватиме за звичним графіком", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Пізніше він додав, що місто буде закрите на в'їзд і виїзд, але "якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на поїзд з Одеси або з іншого міста, ви зможете виїхати", для чого потрібно буде показати квиток і документи на блокпості.

Під час комендантської години всі підприємства критичної інфраструктури міста та лікарні працюватимуть; керівники цих закладів організують підвезення працівників.

"Прошу всіх зробити запаси продуктів і води в ці дні! Не виходьте на вулицю без потреби. Якщо все ж вам куди-небудь потрібно, наприклад, відвідати хворого родича, обов'язково беріть із собою паспорт ... Зберігайте, будь ласка, спокій. Всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках в соцмережах", - написав Сєнкевич.