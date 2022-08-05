Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Данія через механізм цивільного захисту ЄС запропонувала Україні 35 екскаваторів для відновлення пошкодженої і критично важливої інфраструктури по всій країні, повідомила Європейська комісія.

"Зруйнованій війною Україні потрібні екскаватори, щоб допомогти відновити пошкоджену і критично важливу інфраструктуру по всій країні. Данія запропонувала Україні 35 автомобілів важкої техніки через механізм цивільного захисту ЄС. Перші автомобілі вже прибули через хаб ЄС в Польщі", - йдеться в повідомленні Єврокомісії в Твіттер в п'ятницю.