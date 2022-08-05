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14:21 05.08.2022

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

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У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

У Львові в рамках деколонізації перейменовано перші вісім вулиць, на черзі - 31 із 53 схвалених робочою групою, повідомив перший заступник міського голови Львова, голова робочої групи з перейменування вулиць у Львівській міській територіальній громаді Андрій Москаленко.

"Робоча група проаналізувала понад 100 різних звернень (пропозицій). На сесії міськради ми визначили, що 53 вулиці з цього списку будуть деколонізовані... На попередній сесії міської ради ми вирішили перейменувати перші вісім вулиць, таблички з новими назвами вулиць вже розміщуються в нашому місті", - сказав Москаленко на брифінгу у п'ятницю у Львові.

Він навів декілька прикладів перейменувань: Некрасова перейменована на честь героя, поета, громадського активіста Юрія Руфа, Брюллова тепер має ім'я Ірини Калинець, яка заснувала музей терору, що розміщений на цій вулиці, Дагестанська стала Гостомельською, з'явилися нові назви вулиць Чорнобаївська, Херсонська.

Перший заступник міського голови розповів, що процес перейменування вулиць включає процедуру громадського обговорення на сайті міськради.

"Минулого тижня ми отримали результати ще щодо 25 вулиць. І наступного тижня ми ухвалюватимемо фінальне рішення щодо 31 вулиці...", - сказав Москаленко.

За його словами, обговорюються і такі назви вулиць, як Білозіра (композитор Ігор Білозір, 1955-2000 рр. - ІФ), Вакарчука (виконавець, композитор Святослав Вакарчук - ІФ).

"Такі вулиці мають бути у Львові, тому що це два великі українці, які зробили дуже багато для нашої держави", - наголосив Москаленко.

Він зазначив, що перейменування вулиць проводиться у межах видатків, передбачених для районних адміністрацій.

"Ні фізичним, ні юридичним особам не треба нічого платити за переоформлення і взагалі не треба робити жодних дій. Це робиться лише у разі продажу, купівлі квартир, тоді відповідно відбуваються зміни, і це абсолютно безкоштовна процедура", - наголосив Москаленко.

Теги: #львів #перейменування

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