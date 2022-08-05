Події

13:06 05.08.2022

На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

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На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

Співробітники Служби безпеки України оголосили про підозру двом прихильникам чинного російського режиму, які у соцмережах активно підтримували агресію проти України та заклики українців приєднуватися до окупаційної влади країни-агресора, повідомляється на сторінці управління Служби безпеки України у Львівській області у фейсбуці.

"Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди, один зі зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. ДНР. А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам про підозру за ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #зрадники #львівська_область

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