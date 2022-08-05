Події

07:48 05.08.2022

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань через ворожі обстріли на Харківщині

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За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань через ворожі обстріли на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, зокрема, Золочів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж...", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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