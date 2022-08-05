Події

07:35 05.08.2022

Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

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Новим прессекретарем Пентагону став генерал ВПС США Райдер

Глава Міноборони США Ллойд Остін у четвер повідомив, що призначив новим прессекретарем відомства бригадного генерала ВПС США Патріка Райдера.

У заяві Остіна наголошується, що наразі Райдер обіймає посаду директора зі зв'язків із громадськістю департаменту ВПС США. Посаду прессекретаря Пентагону він займе пізніше в серпні, після завершення виконання обов'язків у відділі ВПС.

ЗМІ зі свого боку повідомляли, що Райдер із 2013 до 2016 року був представником Центрального командування США, коли його очолював Остін. Він також обіймав посаду головного представника Об'єднаного комітету начальників штабів із 2017 до 2019 року.

 

 

Теги: #сша #пентагон #призначення

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