Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

Міністр національної оборони Хулусі Акар повідомив, що 5 серпня планується вихід трьох суховантажів із зерном та продовольством з українських портів, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

За інформацією агентства, Акар провів окремі переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. На переговорах було обговорено питання транспортування зерна.

Окрім того, очікується також перевірка та відправка корабля зі Стамбула для завантаження в Україні, сказав голова Міноборони Туреччини.

Українська влада поки не анонсувала вихід суден 5 серпня.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території – "Чорноморськ", "Одеса", "Південний".

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з одеського порту під прапором Сьєрра-Леоне і прямує до Лівану.