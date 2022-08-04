Нацполіція повідомляє про ліквідацію злочинної схеми завезення авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління Львівської обласної поліції викрили схему незаконного продажу автомобілів, що ввозилися до України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Організував злочинну схему місцевий житель і долучив до неї раніше засудженого за шахрайство. Другий зловмисник через благодійні організації завозив транспортні засоби з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. За такою схемою зловмисникові вдалося перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Однак замість відправки їх на фронт продавав мешканцям Львівської та інших областей за готівку", - йдеться у повідомленні.

Помічника організатора "схеми" затримано під час спроби ввезення з ЄС чергових двох авто через пункт пропуску у Львівській області, автомобілі та $17,4 у нього було вилучено на місці. За місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі та іншу документацію, мобільні телефони, "чорнові" записи та п'ять транспортних засобів, оформлених як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

Організатору "схеми" повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.