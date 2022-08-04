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21:37 04.08.2022

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

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Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі у четвер звернувся із закликом до влади КНР негайно припинити навчання навколо Тайваню.

"Цього разу дії Китаю серйозно впливають на мир і стабільність регіону та міжнародної спільноти. Я знову закликаю негайно зупинити ці військові навчання", - наводять західні ЗМІ його слова "на полях" зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН у Пномпені.

Раніше стало відомо, що балістичні ракети, випущені КНР у рамках навчань, влучили до виняткової економічної зони Японії. Ракети впали на південний захід від острова Хатерума в архіпелазі Рюкю, що належить до японської префектури Окінава. Раніше таких інцидентів не відбувалося.

Хатерума розташований неподалік Тайваню, а також від контрольованих Токіо островів Сенкаку (китайська назва - Дяоюйдао) у Східно-Китайському морі, територіальну приналежність яких оскаржує Пекін. Також неподалік знаходиться японський острів Йонагуні, який є вкрай важливим для оборонних позицій Сил самооборони Японії.

Хаясі також заявив, що у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "на полях" зустрічі АСЕАН засудив ракетні пуски КНР.

Також японський уряд надіслав дипломатичний протест Китаю у зв'язку з ракетними стрільбами.

Увечері у вівторок речник палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. На острові вона зустрілася з кількома офіційними особами, зокрема з головою тайванської адміністрації Цай Інвень та віцеспікером законодавчого відомства Тайваню Цай Цічаном. У середу вона покинула острів, вилетівши до Південної Кореї.

У МЗС КНР заявили, що контрзаходи проти цього візиту будуть "рішучими, потужними та ефективними", і їх відчують як у США, так і на Тайвані. Пекін розпочав військові навчання поблизу острова, а також поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню у шести зонах. Крім того, Китай запровадив заборону на ввезення з острова цитрусових, кількох видів риб та інших продуктів харчування.

 

 

Теги: #китай #японія #навчання

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