Учасники акції "Оленівка – новий Освенцім" закликали МКЧХ домогтися доступу до місця трагедії в Оленівці

Родичі полонених захисників "Азовсталі" та громадські активісти в рамках акції "Оленівка – новий Освенцім", що пройшла в Києві, закликали Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) домогтися доступу до місця трагедії в Оленівці.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна" акція, ініційована дружинами та матерями полку "Азов", а також Асоціацією захисників "Азовсталі", пройшла на Софіївській площі та зібрала понад 300 учасників.

Перед початком заходу присутні вшанували пам'ять загиблих 28 липня українських військовополонених в Оленівці Донецької області хвилиною мовчання.

"Вони віддали своє серце та життя за нас. Це про теракт в Оленівці. Це наша реальність, на жаль. Тому дуже важливо, щоб прийшли люди і підтримали. Ми просто кричимо: відпустіть усіх інших наших захисників і захисниць", - сказала організатор і дружина бійця полку "Азов" Вероніка Сухарнікова.

За словами жінки, вона не знає, де зараз її чоловік, зв'язок з ним зник ще ранньою весною, його прізвища також немає в обмінних списках.

За словами радниці-уповноваженої президентом з питань забезпечення прав українських захисників Олени Вербицької, на державному рівні постійно проводиться велика кількість зустрічей з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями для того, щоб актуалізувати питання звільнення українських захисників України на світовому рівні.

"Україна сама не може впоратися з цим. Нас не чують у Росії. Женевські конвенції не виконуються. Росія офіційно не визнає їх. Говорити (з ними – ІФ) нема про що, на жаль. Але ми до кінця боротимемося за кожного нашого героя Як би там важко було Червоному Хресту потрапити до місць утримання наших захисників, ми все одно будемо проводити з ними (МКЧХ – ІФ) зустрічі та мотивувати їх до взаємодії та співпраці. Якщо заважають існуючі формати, то їх потрібно змінювати. Ми з вами це чітко розуміємо", – заявила вона.

Вербицька також додала, що зараз ведуться переговори і з представницями Комітету російських солдатських матерів щодо формування гуманітарного коридору для можливості передати їжу, медикаменти та речі для українських військовополонених.

Учасники акції закликали Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Організацію Об'єднаних Націй до більш рішучих дій, щоб отримати доступ до полонених захисників "Азовсталі" у місцях їх утримання та гарантувати їхню безпеку у майбутньому.

Акція завершилася скандуваннями присутніх: "Слава полку Азов", "Червоний Хрест, почуй нас!", "Звільніть наших героїв", "Росія – держава-терорист".

На місці були співробітники поліції діалогу, громадські спостерігачі, медики.