Події

19:20 04.08.2022

Наступ окупантів під Богородичним, Мар'їнкою, Бахмутом та Соледаром відбито

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Наступ окупантів під Богородичним, Мар'їнкою, Бахмутом та Соледаром відбито

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ біля с.Гусарівка Ізюмського району Харківської області, а також безуспішно наступають у районі с.Піски Покровського району Донецької області, бойові дії тривають, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, розміщеної на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також бойові дії тривають біля с.Майське Краматорського району та с.Кодема Бахмутського району Донецької області.

"На Бахмутському напрямку… Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище поблизу Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали і відійшли… Спроби наступу ворога біля Долини та Богородичного (на Слов'янському напрямку – ІФ) завершилися крахом та втечею", - йдеться у зведенні.

Крім того, ворог у четвер безуспішно намагався прорвати оборону недалеко від м.Мар'їнка Покровського району Донецької області, зазнав втрат і відійшов. Наступальні дії окупантів у районах сіл Білогірка та Лозове Бериславського району Херсонської області українські військові також зупинили та відігнали супротивника назад.

У четвер окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Миколаєва та інших населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому та Запорізькому напрямках, вели повітряну розвідку, обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей з території РФ. На Бахмутському та Запорізькому напрямках для ударів задіяли авіацію.

Ознак створення наступальних угруповань збройних сил РФ та республіки Білорусь не виявлено.

Зберігається подальша загроза авіаційних і ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України, зазначили у Генштабі.

 

 

 

Теги: #україна #війна #ситуація

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