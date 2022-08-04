Киві повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у декларуванні недостовірної інформації Іллі Киві, який у березні цього року був позбавлений повноважень народного депутата України.

"4 серпня 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації особі, яка до 15 березня 2022 року обіймала посаду народного депутата України", - йдеться у повідомленні САП у четвер.

За інформацією САП, колишній народний обранець підозрюється у приховуванні від декларування належного йому об'єкта нерухомого майна у смт Козин Київської області вартістю понад 4 млн грн.

"У зв'язку з відсутністю особи на території України повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений главою 11 КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває, перевіряються факти можливого недекларування колишнім посадовцем й іншого майна", - наголошується в повідомленні.

У САП нагадують, що цей народний депутат уже потрапляв у поле зору антикорупційних органів - у травні поточного року Верховний Суд, який погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, ухвалив остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належали зазначеній особі.

У повідомленні не зазначається ім'я фігуранта, йдеться про Іллю Киву.