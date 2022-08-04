Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ - Міноборони

Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У цій ситуації первинними мають бути не поради українським Збройним силам, які сьогодні захищають собою Європу, сьогодні первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин агресії РФ, від якого загинули вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в цій ситуації Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою всього світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що такі дослідження не враховують низку факторів, наприклад те, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів.

"Доки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, якою є РФ, і загарбника", – пояснила Маляр.

Вона зазначила, що за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.

"Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже на дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника, тобто отримати об'єктивні висновки за такого підходу просто неможливо", - зазначила Маляр.

За її словами, важливо згадати Бучу, Маріуполь для того, щоб дослідження було об'єктивним, і хоч би на цих прикладах показати всі порушення та міжнародні злочини, які чинить Росія.

Раніше організація Amnesty International оприлюднила заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".