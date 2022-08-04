Кулеба про заяву Amnesty International: Така поведінка - це не про пошук і донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, спрямована не на пошук і донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою.

"Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International. Я так само, як і ви, нею обурений, вважаю її несправедливою", - сказав Кулеба у відеозверненні у четвер.

Він зазначив, що у відповідь на критику цієї заяви організація, найімовірніше, скаже про те, що вона критикує обидві сторони російсько-української війни. "Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International - це не про пошук і донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями й тисячами знищує цивільне населення, міста, території. І країною, яка захищається, рятуючи свій народ і весь континент від цієї навали", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі у чомусь трохи винні".

"Займіться повідомленням правди, системної та масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я цивільних жертв, громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьку Донецької області", - підсумував міністр.

Раніше організація Amnesty International оприлюднила заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".