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14:54 04.08.2022

Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

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Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді арешту до 19 вересня 2022 року.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В. В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 України, у межах терміну досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні суду на сторінці у фейсбуці у четвер.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що до суду направлено клопотання про продовження запобіжного заходу Медведчуку, а саме розслідування буде незабаром завершено.

Як повідомлялося, СБУ продовжує досудове розслідування стосовно Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ чинили замах на розграбування національних цінностей, ідеться про незаконний видобуток нафти й газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

 

Теги: #медведчук #арешт #продовження

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