Мінсоцполітики переходитиме на систему замовлення соціальних послуг - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що відомство має намір переходити на систему замовлення соціальних послуг і наразі працює над механізмами закупівлі.

"Є велика кількість громадських організацій, які вже добре навчені, проходили різні стажування, були за кордоном, розуміють, як має забезпечуватися якісне надання соціальних послуг. Чесно кажучи, державі з точки зору бюджету однаково - будувати комунальні центри, де люди працюють і не до кінця розуміють, що від них хочуть, або ті самі гроші взяти і замовити послугу у громадській організації й поставити їй індикатори. Ми переходитимемо на замовлення. Тобто я бачу своїм завданням недержавний сектор максимально залучати до надання цих послуг", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, така практика існує за кордоном, а також це набагато дешевше, тому що державі не треба щось створювати, призначати людей, усім цим керувати.

"Нам важливо закупити послугу для людини. Нехай це будуть різні постачальники, вони між собою конкуруватимуть, як результат - підніматимуть якість послуги для людей", - зазначила вона.

Жолнович повідомила, що міністерство наразі працює над механізмами закупівлі соціальних послуг.

"Є нюанс із відсутністю державних грошей, відповідно механізми мають бути "творчими" у взаємодії з міжнародними партнерами. Це не зовсім типова функція для міністерства, ми маємо просто формувати політику. Ми маємо розписати механізм закупівлі та відпустити його, але на сьогодні це важко зробити, тому що є розуміння, що це ніхто не підхопить, ні з комунального рівня, ні з державного. Нам потрібен ще один суб'єкт - міжнародний партнер, і потрібно менеджерити цей процес", - заявила міністр.