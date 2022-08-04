Уряд Іспанії виділив майже 53 млн євро для фінансової допомоги українським переселенцям - Кондратюк

Уряд Іспанії схвалив виділення 52,8 млн євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українцям, які знайшли в цій країні тимчасовий прихисток, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Передбачається, що кожен дорослий український переселенець отримуватиме пряму допомогу розміром 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 євро. Кошти виплачуватимуться протягом шести місяців", - написала Кондратюк у фейсбуці в четвер.

Віцеспікер Верховної Ради зазначила, що Іспанія гостинно надала притулок більше ніж 137 тис. українських громадян (це четвертий за кількістю показник серед країн ЄС).

Вона також нагадала, що під час свого робочого візиту до цієї країни на зустрічі з міністром інклюзивності, соціального захисту та міграції Іспанії Хосе Луїсом Ескрівою обговорювала питання необхідності внесення змін до нормативної бази Іспанії для більшої інклюзивності та вирішення нагальних для українських переселенців питань.

"Зокрема, апелювала до того, що з огляду на більш затяжний етап російської агресії багатьом українським громадянам доведеться довше затриматися під тимчасовим захистом ЄС. Тож країни Євросоюзу, зокрема й Іспанія, мають бути до цього готові: адміністративно, фінансово та нормативно", - розповіла Кондратюк.

Вона висловила від імені Верховної Ради вдячність уряду Іспанії за реальну турботу про вимушених переселенців з України.

"Високо цінуємо надання значної фінансової та гуманітарної підтримки, і Україні, і українцям в Іспанії, які рятуються від російського вторгнення і геноциду", - підсумувала Кондратюк.