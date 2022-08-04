Події

11:35 04.08.2022

На тимчасово окупованих територіях живуть близько 3 млн пенсіонерів - Жолнович

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На тимчасово окупованих територіях живуть близько 3 млн пенсіонерів - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

"З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо верифікації пенсійних виплат на новоокупованих територіях, міністр зауважила, що якимось чином зв'язок підтримується, і якщо є інформація про смерть людини, Пенсійний фонд припиняє виплати.

"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", - додала вона.

Також міністр наголосила, що якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

Водночас на запитання, як бути зі страховим стажем осіб, які працюють на тимчасово окупованих територіях, зокрема й тих, хто перебуває під окупацією вже вісім років, Жолнович заявила, що "доки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься ні в якому вигляді".

Теги: #мінсоцполітики #окупація #жолнович

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