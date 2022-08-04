Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

Державний Ощадбанк (Київ) оновив програму реструктуризації заборгованості фізосіб за споживчими кредитами, повідомила пресслужба банку у середу.

"З серпня 2022 року клієнти Ощадбанку - фізособи, які опинилися у важкому становищі внаслідок війни і тимчасово не можуть у повному обсязі своєчасно обслуговувати споживчі кредити, можуть звернутися за реструктуризацією заборгованості за оновленою програмою. Банк запропонує індивідуальні умови реструктуризації з урахуванням причин виникнення труднощів та погашенням заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, банк може запропонувати зменшення чи відстрочку платежів за кредитом, збільшення терміну використання кредиту, врегулювання простроченої заборгованості.

Подати заяву на реструктуризацію можна у відділенні банку або надіславши заяву на пошту loans@oschadbank.ua.