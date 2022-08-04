Події

08:46 04.08.2022

Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

1 хв читати
Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

Державний Ощадбанк (Київ) оновив програму реструктуризації заборгованості фізосіб за споживчими кредитами, повідомила пресслужба банку у середу.

"З серпня 2022 року клієнти Ощадбанку - фізособи, які опинилися у важкому становищі внаслідок війни і тимчасово не можуть у повному обсязі своєчасно обслуговувати споживчі кредити, можуть звернутися за реструктуризацією заборгованості за оновленою програмою. Банк запропонує індивідуальні умови реструктуризації з урахуванням причин виникнення труднощів та погашенням заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, банк може запропонувати зменшення чи відстрочку платежів за кредитом, збільшення терміну використання кредиту, врегулювання простроченої заборгованості.

Подати заяву на реструктуризацію можна у відділенні банку або надіславши заяву на пошту loans@oschadbank.ua.

Теги: #банк #ощадбанк #реструктуризація #боржники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 29.07.2022
Ощадбанк виставив на продаж працюючий елеваторний комплекс потужністю 67 760 тонн

Ощадбанк виставив на продаж працюючий елеваторний комплекс потужністю 67 760 тонн

10:57 28.07.2022
В метро Києва тимчасова проблема з оплатою карткою на турнікетах - КМДА

В метро Києва тимчасова проблема з оплатою карткою на турнікетах - КМДА

17:46 26.07.2022
Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу - джерело

Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу - джерело

12:07 26.07.2022
Чистий збиток Ощадбанку за І півріччя через війну становив 4 млрд грн

Чистий збиток Ощадбанку за І півріччя через війну становив 4 млрд грн

08:00 21.07.2022
Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

13:38 08.07.2022
Ощадбанк розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS

Ощадбанк розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS

16:13 04.07.2022
Україна буде вдячна партнерам за пропозиції щодо реструктуризації боргу – прем'єр

Україна буде вдячна партнерам за пропозиції щодо реструктуризації боргу – прем'єр

16:56 22.06.2022
Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

21:46 03.06.2022
Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

22:05 19.05.2022
Кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку сягнув 12,5 млрд грн

Кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку сягнув 12,5 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу РФ втратила в Україні близько 150 людей особового складу, 15 танків – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, поранено жінку

Глава Нікопольської РВА підтвердив обстріл міста

Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне становище на різних напрямках

Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

ОСТАННЄ

За добу РФ втратила в Україні близько 150 людей особового складу, 15 танків – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Запоріжжя, жертв немає

У Запоріжжі відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, які постраждали в Оленівці

Генсек ООН оголосив про створення місії зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці

На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

Кабмін має намір спростити дозвільні процедури для оцінки впливу на довкілля під час проєктування об'єктів теплопостачання на альтернативних видах палива

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Резніков та міністр оборони США обговорили безпеку України

За добу українські військові знищили 31 окупанта, 9 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА