Кабмін має намір спростити дозвільні процедури для оцінки впливу на довкілля під час проєктування об'єктів теплопостачання на альтернативних видах палива

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерству розвитку громад та територій опрацювати питання про спрощення дозвільних процедур для оцінки впливу на довкілля під час проєктування та будівництва об'єктів теплопостачання на альтернативних видах палива.

"Прем'єр-міністр дав доручення Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерству розвитку громад та територій опрацювати питання про спрощення дозвільних процедур для оцінки впливу на довкілля під час проєктування та будівництва об'єктів теплопостачання на альтернативних видах палива", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду за результатами селекторної наради з керівниками областей.

Зазначається, що в Кабінеті Міністрів також запевнили, що й надалі підтримуватимуть та сприятимуть оформленню документів тим регіонам, які використовують та впроваджують альтернативні види палива.