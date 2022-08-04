Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США проголосував за ратифікацію приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Так, на підтримку членства цих країн у НАТО виступили 95 із 100 сенаторів, один проголосував проти. Для схвалення сенату було необхідно мінімум 67 голосів сенаторів. Трансляція голосування проводилась на сайті Сенату.

"Сенат виступить єдиною думкою на двопартійній основі і посилить західний альянс перед зростаючим авторитаризмом", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Президент США Джо Байден у липні направив протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції до членів НАТО на затвердження до Сенату Конгресу США. Відповідно до американського законодавства процедуру ратифікації виконує президент країни, а Сенат дає на це згоду. Пізніше Палата представників США схвалила резолюцію, яка підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після ратифікації всіма державами-членами протоколів про приєднання. Генсек альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що процес може тривати кілька місяців. Документи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО вже ратифікували парламенти 23 із 30 держав-членів альянсу.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Обговорення заявок блокувала Туреччина, проте пізніше вона зняла заперечення. 29 червня керівництво альянсу ухвалило рішення запросити країни до складу альянсу.