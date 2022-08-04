Події

08:02 04.08.2022

Резніков та міністр оборони США обговорили безпеку України

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Резніков та міністр оборони США обговорили безпеку України

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін провели розмову, під час якої обговорили потреби України у безпековій сфері, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Держсекретар Остін знову підкреслив відданість США підтримці здатності України протистояти агресивній війні Росії, яка нещодавно була підтверджена оголошенням про надання додаткової допомоги США в безпековій сфері для України на початку цього тижня у розмірі 550 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони.

Зазначається, що "крім обговорення потреб України у допомозі у сфері безпеки, міністр Резніков надав держсекретарю Остіну оновлену інформацію про ситуацію на місцях".

Пізніше Резніков повідомив, що також було обговорено майбутній пакет допомоги у сфері безпеки.

"Була ще одна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ми обговорили майбутній пакет допомоги у сфері безпеки – він відповідатиме нашим потребам. Новий аташе з питань оборони США, що прибув до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між Україною та США у сфері оборони та безпеки", - написав Резніков у твіттері у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #сша #україна #оборона #розмова

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