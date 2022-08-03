Події

20:58 03.08.2022

Кулеба: РФ, як і раніше, зосереджена на війні, все інше – просто димова завіса

1 хв читати
Кулеба: РФ, як і раніше, зосереджена на війні, все інше – просто димова завіса

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що РФ все ще зосереджена на війні, а заяви представників російської влади про те, що Москва нібито готова до мирних переговорів – просто димова завіса.

"Немає нічого більш цинічного, ніж путінські поплічники, які говорять, що Росія готова до мирних переговорів. Цю "готовність" ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірства. Росія, як і раніше, зосереджена на війні, решта — просто димова завіса", - написав Кулеба в твіттері в середу.

 

 

 

Теги: #війна #мзс #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 03.08.2022
Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

15:33 03.08.2022
Подоляк: Якщо Росія хоче діалогу - м'яч на її полі

Подоляк: Якщо Росія хоче діалогу - м'яч на її полі

14:48 03.08.2022
У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

14:35 03.08.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

14:29 03.08.2022
Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

09:28 03.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

20:20 02.08.2022
Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

18:31 02.08.2022
Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

18:10 02.08.2022
На Вінниччині збили дві російські ракети - ОВА

На Вінниччині збили дві російські ракети - ОВА

14:56 02.08.2022
На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний поїзд - ГУР Міноборони України

На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний поїзд - ГУР Міноборони України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

Українські війська відбили всі спроби штурмів з боку російських окупантів на сході України

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

ОСТАННЄ

На Харківщині депутат селищної ради продавав зброю через інтернет-майданчики

Глава МВС: Готовність шкіл до офлайн-навчання в Україні зараз на рівні 30%

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Азербайджанська армія повідомляє про взяття під контроль низки висот у Карабаху

Потрібно посилити тиск на РФ, яка здійснює геноцид проти українського народу

На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

В Киевской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества – ОВА

Велика Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні на 3 млрд фунтів

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС може бути зареєстрований у Раді до кінця поточного тижня – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА