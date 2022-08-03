Кулеба: РФ, як і раніше, зосереджена на війні, все інше – просто димова завіса

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що РФ все ще зосереджена на війні, а заяви представників російської влади про те, що Москва нібито готова до мирних переговорів – просто димова завіса.

"Немає нічого більш цинічного, ніж путінські поплічники, які говорять, що Росія готова до мирних переговорів. Цю "готовність" ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірства. Росія, як і раніше, зосереджена на війні, решта — просто димова завіса", - написав Кулеба в твіттері в середу.