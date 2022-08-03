Події

12:11 03.08.2022

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

2 хв читати
В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

В Україні у четвер та в п'ятницю, 4-5 серпня, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр.

4 серпня повсюдно, окрім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, удень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Вітер північний, на схід від країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.

У Києві 4 серпня буде хмарно з проясненнями, можливий дощ (уночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві з 1881 року в день 4 серпня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +37,7°С у 2010 році, а найнижчу вночі на позначці +8,5°С у 1907 році.

У п'ятницю, 5 серпня, в Україні переважно без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 5 серпня 24-29°, у західних областях, а 6 серпня у всій Україні 27-32°.

У Києві 5 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 5 серпня 27-29°, 6 серпня 30-32°.

3 серпня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 22°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 03.08.2022
Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

20:46 02.08.2022
Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

19:52 02.08.2022
Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

16:12 01.08.2022
Банкіри очікують припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування

Банкіри очікують припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування

13:07 01.08.2022
В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

12:45 01.08.2022
Україна планує вийти на повну потужність перевалки с/г продукції через порти Одеської області найближчим часом - К.Тимошенко

Україна планує вийти на повну потужність перевалки с/г продукції через порти Одеської області найближчим часом - К.Тимошенко

17:31 29.07.2022
Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

16:18 29.07.2022
Експорт пшениці з України у 2022/2023 МР може скоротитися на 36% - прогноз

Експорт пшениці з України у 2022/2023 МР може скоротитися на 36% - прогноз

13:04 29.07.2022
Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

13:14 25.07.2022
В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

Окупанти частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону ЗС України не в змозі

У Харкові та області зберігається небезпечна обстановка через обстріли, за добу задокументовано 40 фактів руйнувань

ЗС України відкинули окупантів на трьох напрямках, а також знешкодили ДРГ на ще одному

ОСТАННЄ

Послом України у Швейцарії МЗС запропонувало призначити Венедіктову – нардеп

"Суспільне" оголосило нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2022"

Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

У смт Очеретине Покровського району через ворожий обстріл загорівся приватний будинок, загиблих немає – ДСНС

Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

Росіяни обстріляли вранці із САУ Краснопільську громаду на Сумщині

Голосування щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО очікується в американському Сенаті в середу

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

Пелосі: Візит на Тайвань має продемонструвати підтримку США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА