В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

В Україні у четвер та в п'ятницю, 4-5 серпня, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр.

4 серпня повсюдно, окрім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, удень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Вітер північний, на схід від країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.

У Києві 4 серпня буде хмарно з проясненнями, можливий дощ (уночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві з 1881 року в день 4 серпня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +37,7°С у 2010 році, а найнижчу вночі на позначці +8,5°С у 1907 році.

У п'ятницю, 5 серпня, в Україні переважно без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 5 серпня 24-29°, у західних областях, а 6 серпня у всій Україні 27-32°.

У Києві 5 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 5 серпня 27-29°, 6 серпня 30-32°.

3 серпня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 22°.