Події

08:55 03.08.2022

Китай закрив для польотів літаків шість зон поблизу Тайваню

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Китай закрив для польотів літаків шість зон поблизу Тайваню

Пекін поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню, повідомляє портал Axios із посиланням на інформацію агентства Bloomberg.

Попередження стосується шести районів у регіоні, оголошених "небезпечними зонами". Обмеження на польоти запроваджуються з 12:00 четверга до 12:00 неділі за місцевим часом.

Axios пов'язує ці дії китайської влади з візитом спікера Палати представників США в Тайвань.

Портал пише, що в середу військове відомство Тайваню обвинуватило КНР "у порушенні міжнародного права та суверенітету Тайбею", що пов'язано з оголошеними Китаєм військовими навчаннями з бойовими стрільбами, які пройдуть у шести різних районах навколо Тайваню.

Дії Китаю "загрожують міжнародним водним шляхам та кидають виклик міжнародному порядку", - заявив представник тайванського відомства.

Як повідомлялося, у середу коментатор китайської армійської газети "Цзефанцзюнь бао" написав, що за умов, коли Пелосі відвідує Тайвань, Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочне серію цілеспрямованих військових операцій.

"НОАК перебуває в стані підвищеної бойової готовності і розпочне серію цілеспрямованих військових операцій для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності і твердої протидії втручанню зовнішніх сил, сепаратистській змові з метою оголошення "незалежності Тайваню", - заявив автор.

Він зазначив, що візит Пелосі "ще більше посилив ескалацію напруженості у Тайванській протоці, це вкрай неправильно та дуже небезпечно".

У коментарі йдеться, що "для Китаю законно, розумно і необхідно вживати будь-яких контрзаходів, це є правом будь-якої незалежної та суверенної країни".

"Ніхто не повинен очікувати, що ми проковтнемо гіркі плоди, які завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку нашої країни, - наголосила газета. - Ми ніколи не дозволимо нікому, жодній організації, жодній політичній партії, у будь-який час і в будь-якій формі відокремити якийсь шматок китайської території від Китаю".

Крім того, як повідомляло китайське англомовне видання Global Times, очікується, що військові навчання КНР пройдуть у морі та повітряному просторі на півночі, південному заході та південному сході від острова Тайвань. Представник Східної зони бойового командування китайської армії Ши І заявив, що в Тайванській протоці проведуть бойові стрілянини на далекі дистанції, а на схід від острова - випробувальні пуски звичайних ракет. Наголошується, що у навчанні задіяні винищувачі-невидимки Ченду J-20.

 

 

Теги: #китай #заборона #польоти #зони

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