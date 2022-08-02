Події

22:16 02.08.2022

Україна запропонувала продати Лівану ячмінь і борошно, вкрадені РФ, - посольство

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Україна запропонувала продати Лівану ячмінь і борошно, вкрадені РФ, - посольство

Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, вкрадених РФ, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, повідомило посольство України в Лівані.

"За погодженням із власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також з метою уникнення псування награбованого зерна та збереження його в Лівані посольство України направило урядові Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне - $350 за тонну, ячмінь - $180 за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", - йдеться в повідомленні посольства України у твіттері у вівторок.

 

Теги: #продаж #ліван #продовольство

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