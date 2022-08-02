Події

21:25 02.08.2022

Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі

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Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вівторок провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Сьогодні відбулася спільна телефонна розмова з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав Залужний у телеграмі.

Він зазначив, що високо цінує "їхню підтримку та професійну оцінку українських дій і планів".

"Взаємна довіра та професійний діалог складають надійний фундамент військової співпраці між Україною та США. Глибоко вдячний усьому американському народу за надану допомогу!", - підсумував головком.

 

 

 

Теги: #сша #розмова #головком

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