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20:31 02.08.2022

Зеленський закликав Шмигаля розглянути питання щодо можливості легалізації одностатевих шлюбів в Україні та поінформувати про результати

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Зеленський закликав Шмигаля розглянути питання щодо можливості легалізації одностатевих шлюбів в Україні та поінформувати про результати

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, що зібрала понад 25 тис. підписів громадян, із закликом легалізувати одностатеві шлюби в Україні, закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути зазначене питання та поінформувати про результати такого розгляду.

У своїй відповіді на електронну петицію № 22/144562-еп "Легалізація одностатевих шлюбів", оприлюднену на сайті глави держави, Зеленський подякував "за активну громадянську позицію" всім особам, які приєдналися до зазначеної петиції.

"У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. Кожен громадянин є невід'ємною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються всі права та свободи, закріплені у Конституції України", - наголосив президент.

Він уточнив, що відповідно до ст. 21 Конституції України, всі люди вільні та рівні у своїй гідності та правах, а права й свободи людини "невідчужувані та непорушні".

При цьому Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства, який складають "особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки".

"За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України)", - наголосив глава держави.

Водночас він зазначив, що уряд вже напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства в рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

"Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України із проханням розглянути поставлене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати", - підсумував Зеленський.

 

 

 

Теги: #президент #реакція #петиція

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