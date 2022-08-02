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20:13 02.08.2022

Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

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Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр обговорила із представниками Збройних сил Великої Британії з питань стратегічних комунікацій та військовими дипломатами посольства Великої Британії в Україні перспективні напрямки двостороннього співробітництва в сфері стратегічних комунікацій та протидію інформаційним спецопераціям.

"Сьогодні Україна має унікальний досвід боротьби з агресором в інформаційному полі. Ми навчилися працювати не тільки на нашій території, а й на територіях ворога. Росія застосовує свою інформаційну зброю та підтримує політичні та культурні проєкти на європейському континенті та в інших частинах світу. Така інформаційна експансія несе Європі загрозу, яку слід зупинити. Ми відкриті для співпраці з Великою Британією та іншими партнерами, адже тільки разом ми стаємо сильнішими", - цитує Маляр пресслужба Міноборони у вівторок.

Маляр висловила подяку народу Великої Британії за послідовну підтримку України та її Збройних Сил. Вона наголосила, що війна, розв'язана РФ в Україні, є новим викликом для Європи з погляду інструменту стратегічних комунікацій, тому дуже важливою є спільна боротьба європейських країн проти кремлівського режиму та ворожої пропаганди.

У свою чергу, представники британської делегації зазначили, що вплив Росії на масову свідомість різних суспільств – одне з основних завдань російської пропаганди. Іноземні гості висловили готовність посилювати співпрацю з Україною з питань інформаційної боротьби з ворогом, підтримувати українські ініціативи та переймати досвід України.

"Маємо спільно протистояти Росії. Ми тут, щоб підтримати Україну. Ви можете поділитися з нами своїми знаннями та досвідом. Прагнемо разом протидіяти загрозам. Сподіваємося, що такий підхід принесе нам успіхи на роки вперед", - зазначили представники Великої Британії.

Заступник міністра оборони України додала, що світ має розуміти, що Росія використовує дезінформацію як потужну зброю.

"Останній приклад – це російська брехня світу про Оленівку, яку вони самі обстріляли. Також Росія намагається показати Україну як ненадійного партнера для західних країн. Для цього Росія використовує лояльні до себе ЗМІ та фінансує блогерів, які поширюють брехливі російські наративи щодо використання Україною західного. Тож ми маємо спільно боротися та протистояти цим інформаційним спецопераціям країни-агресора. Це наша спільна безпека", – прокоментувала Маляр.

Також під час зустрічі сторони торкнулися питань проведення спільних тренінгів зі стратегічних комунікацій для представників ЗС України та Великої Британії та визначили шляхи подальшої взаємодії.

 

 

Теги: #україна #міноборони #британія

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