У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

Виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій повідомив, що в регіоні деокуповано вже 53 населені пункти.

"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми надаємо цю інформацію тільки тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Оскільки до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", - сказав Бутрій в ефірі національного телемарафону в вівторок, відповідаючи на питання ведучого про точну кількість населених пунктів області, звільнених від російських окупантів.

При цьому, за його словами, усі деокуповані населені пункти Херсонщини перебувають під постійним обстрілом.

"Практично вся деокупована територія зазнає постійних обстрілів з боку рашистів: житлові будинки, об'єкти інфраструктури, школи. Катастрофічне становище у цих (деокупованих – ІФ-У) селах. Людям ми не рекомендуємо повертатися", - наголосив в.о. глави ОВА.