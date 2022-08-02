Протягом доби ворожих обстрілів зазнали чотири райони Харківщини, жертв і постраждалих немає - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було... Постраждала виключно цивільна інфраструктура", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, у Чугуївському районі внаслідок ранкового ворожого обстрілу зруйновані будівлі та виробничі потужності підприємства. Вночі росіяни обстріляли Циркуни, було пошкоджено житловий будинок. Декілька разів окупанти завдавали ударів по Черкаських Тишках, були влучення по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарські будівлі та хвойні насадження. У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу постраждало фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

У Харкові ніч минула спокійно, ворожих ударів не зафіксовано.