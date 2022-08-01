Події

21:22 01.08.2022

Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини, закликає сторони до діалогу

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Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини, закликає сторони до діалогу

Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини про відстрочку початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків і персональних документів, йдеться у заяві МЗС України щодо ситуації на півдні Сербії.

"Закликаємо сторони до конструктивного діалогу задля гарантування безпеки всіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан", - наголошується у заяві, поширеній пресслужбою МЗС.

"Важливо не дати Російській Федерації простір для втілення її політики ескалації у регіоні", - наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

 

 

Теги: #мзс #заява #приштина

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