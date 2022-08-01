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20:58 01.08.2022

Резніков обговорив із послом та військовим аташе США питання оборонної підтримки України

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Резніков обговорив із послом та військовим аташе США питання оборонної підтримки України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк та аташе США з питань армії та оборони Гарріком Хармоном, який прибув з візитом в Україну, та обговорив з ними питання постачання Україні американського озброєння.

"Щойно прибулий Аташе з питань армії та оборони бригадний генерал Хармон разом із послом США в Україні Бріджит Брінк провів чергову розмову з Олексієм Резніковим про підтримку самооборони України з боку США, включаючи системи HIMARS", - повідомляється в твіттері посольства США в Україні в понеділок увечері.

Раніше у понеділок Резніков повідомив, що чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну і подякував президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу за посилення української армії.

До цього на озброєнні української армії вже було поставлено 12 таких систем.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, посилаючись на інтерв'ю голови Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США Адама Сміта, повідомив, що США та союзники передадуть Україні до 30 РСЗВ HIMARS, а також велику кількість боєприпасів до них.

 

 

 

Теги: #міноборони #зброя #україна_сша

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