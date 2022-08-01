Події

07:50 01.08.2022

За добу росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

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За добу росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що за добу неділі, 31 липня, росіяни 7 разів обстріляли прикордонні громади регіону, майже 90 прильотів з різних видів зброї.

Зокрема, по околиці одного із сіл Білопільської громади росіяни тричі відкривали вогонь із артилерії та мінометів. За більш ніж дві години обстрілу прилетіло щонайменше 24 снаряди.

"Наслідки ворожих обстрілів: знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджено територію фермерського господарства, спалахнуло поле. Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян", - написав Живицький у телеграм-каналі.

У Середино-Будській громаді о 13.30 розпочався обстріл із мінометів та артилерії, близько 35 прильотів.

Також обстрілювали територію Деснянсько-Старогутського національного природного парку. "Постраждала природа нашої області та приміщення дослідного відділення", – зазначив Живицький.

О 14.30 росіяни відкрили вогонь із артилерії по території Краснопільської громади. Загалом було три обстріли упродовж години у різні частини території громади. Загалом близько 30 прильотів околицями трьох сіл. "Постраждалих та руйнувань попередньо немає", – констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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