Події

15:14 31.07.2022

На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

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На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

Двом харків'янам оголошено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч.3 ст. 114-2 КК України).

"50-річний чоловік спільно зі своїм 46-річним знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали в Харкові відеозйомку місць розміщення українських військових. Після цього вони розмістили відео в проросійському телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для підривної діяльності проти України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У відомстві зазначають, що поширена підозрюваними інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ в Харківській області, процесуальне керівництво - облпрокуратура.

Теги: #прокуратура #харківська_область

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