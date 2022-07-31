Політики і бізнесмени повідомляють про загибель власника компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського

Власник агрокомпанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський ймовірно загинув разом з дружиною в неділю унаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами.

Так, про загибель Вадатурського, зокрема, повідомив народний депутат Тарас Батенко, що висловив співчуття синові бізнесмена Андрію з приводу "загибелі його батька та матері внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва".

Також про загибель власника компанії "Нібулон" повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та народний депутат Галина Янченко.

"Дуже сумна новина для української бізнес-спільноти. У Миколаєві загинув відомий український бізнесмен, Герой України, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський", - написала Янченко у Фейсбуці.

Багато інших політиків і бізнесменів також висловили свої співчуття з приводу загибелі бізнесмена, проте офіційного підтвердження факту загибелі Олексія Вадатурського від адміністрації компанії "Нібулон" поки що немає.

Пізніше інформацію про загибель Олексія Вадатурского і його дружини Раїси підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі в результаті обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський і його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав Кім у телеграм-каналі.

Українському агропідприємцю Олексію Вадатурському 8 вересня 2022 року мало виповнитися 75 років. З 1991 року він був постійним гендиректором ТОВ "СП "Нібулон".

У 2007 році Вадатурський отримав звання Героя України "за видатний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвитку соціальної сфери". У червні 2020 року підприємець посів 15-те місце в рейтингу найбагатших українців від Forbes Україна. Тоді його капітал був оцінений в $450 млн.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з приймання с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот з 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі в 12 областях України і експортував сільгосппродукцію до понад 70 країн світу, зокрема, в 2021 році зернотрейдер експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів поставок на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі – 3,71 млн тонн.