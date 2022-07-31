Події

11:59 31.07.2022

Політики і бізнесмени повідомляють про загибель власника компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського

2 хв читати
Політики і бізнесмени повідомляють про загибель власника компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського

Власник агрокомпанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський ймовірно загинув разом з дружиною в неділю унаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами.

Так, про загибель Вадатурського, зокрема, повідомив народний депутат Тарас Батенко, що висловив співчуття синові бізнесмена Андрію з приводу "загибелі його батька та матері внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва".

Також про загибель власника компанії "Нібулон" повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та народний депутат Галина Янченко.

"Дуже сумна новина для української бізнес-спільноти. У Миколаєві загинув відомий український бізнесмен, Герой України, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський", - написала Янченко у Фейсбуці.

Багато інших політиків і бізнесменів також висловили свої співчуття з приводу загибелі бізнесмена, проте офіційного підтвердження факту загибелі Олексія Вадатурського від адміністрації компанії "Нібулон" поки що немає.

Пізніше інформацію про загибель Олексія Вадатурского і його дружини Раїси підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі в результаті обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський і його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав Кім у телеграм-каналі.

Українському агропідприємцю Олексію Вадатурському 8 вересня 2022 року мало виповнитися 75 років. З 1991 року він був постійним гендиректором ТОВ "СП "Нібулон".

У 2007 році Вадатурський отримав звання Героя України "за видатний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвитку соціальної сфери". У червні 2020 року підприємець посів 15-те місце в рейтингу найбагатших українців від Forbes Україна. Тоді його капітал був оцінений в $450 млн.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з приймання с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот з 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі в 12 областях України і експортував сільгосппродукцію до понад 70 країн світу, зокрема, в 2021 році зернотрейдер експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів поставок на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі – 3,71 млн тонн.

 

 

 

 

 

Теги: #загибель #вадатурський #нібулон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 31.07.2022
Загибель Вадатурського - не випадковість, а умисне вбивство, вважає Подоляк

Загибель Вадатурського - не випадковість, а умисне вбивство, вважає Подоляк

14:36 31.07.2022
Зеленський співчуває рідним і близьким загиблих у Миколаєві бізнесмена Вадатурского і його дружини

Зеленський співчуває рідним і близьким загиблих у Миколаєві бізнесмена Вадатурского і його дружини

19:31 24.07.2022
На Миколаївщині у суботу загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

На Миколаївщині у суботу загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

14:21 09.07.2022
Російські військові вбили 100 українських спортсменів і тренерів, 4 поранили, ще 22 перебувають у полоні

Російські військові вбили 100 українських спортсменів і тренерів, 4 поранили, ще 22 перебувають у полоні

12:39 09.07.2022
Інформація про 70 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

Інформація про 70 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

15:41 07.07.2022
У ГУР Міноборони України підтвердили загибель командира батальйону "Волат" полку Кастуся Калиновського Івана "Бреста" Марчука

У ГУР Міноборони України підтвердили загибель командира батальйону "Волат" полку Кастуся Калиновського Івана "Бреста" Марчука

18:03 27.06.2022
Унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку загинули двоє, постраждали 20 осіб – заступник глави ОП

Унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку загинули двоє, постраждали 20 осіб – заступник глави ОП

09:36 22.06.2022
Видавець Чеповий загинув на фронті, повідомила нардеп Геращенко

Видавець Чеповий загинув на фронті, повідомила нардеп Геращенко

06:56 20.06.2022
На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

13:25 12.06.2022
У Тернопільській області потік дощової води зніс у річку автомобіль, загинули три людини

У Тернопільській області потік дощової води зніс у річку автомобіль, загинули три людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

Поліція Донецької області зафіксувала наслідки обстрілів РФ: 76 руйнувань за добу і знищені поля пшениці

У Бучанському районі знайдено тіло закатованого росіянами чоловіка - поліція

Резніков подякував Італії за новий пакет військової допомоги

Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

Закарпатська облрада хоче відновити роботу Ужгородського аеропорту

Унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову постраждалих немає, за попередніми даними, ворог використав ЗРК С-300 - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА