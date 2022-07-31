Події

11:19 31.07.2022

Ворожі війська з мінометів та артилерії 50 разів обстріляли Миропільську громаду Сумщини у неділю - Живицький

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Ворожі війська з мінометів та артилерії 50 разів обстріляли Миропільську громаду Сумщини у неділю - Живицький

Ворожі війська РФ з мінометів і артилерії 50 разів обстріляли Миропільську громаду Сумської області в неділю, внаслідок чого виникла пожежа на місцевій фермі, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди влучили в місцеву ферму, вирує пожежа", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що дані про постраждалих та інші руйнування уточнюються.

 

Теги: #війна #сумська_область

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