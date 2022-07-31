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07:59 31.07.2022

Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати небо над країнами Балтії

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Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати небо над країнами Балтії

Німеччина, Угорщина та Італія з 1 серпня 2022 року беруть на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії, повідомляє сайт НАТО.

"Повітряна охорона НАТО є яскравим прикладом солідарності Північноатлантичного альянсу в дії. У той час, коли європейську безпеку було докорінно змінено війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди готові", - зазначила офіційний представник НАТО Оана Лунг.

Повідомляється, що німецькі, угорські та італійські винищувачі розпочнуть роботу в рамках місії НАТО. Чотири угорські винищувачі JAS-39 дислокуватимуться на авіабазі Шяуляй (Литва), чотири німецькі Eurofighter – на Емарі (Естонія), італійські Eurofighter вилітатимуть з Мальборка (Польща).

Зазначимо, нові контингенти змінять підрозділи Бельгії, Франції та Іспанії, які патрулюють регіон із квітня. Союзники почергово охороняють небо над Естонією, Латвією та Литвою відтоді, як вони вступили до НАТО у 2004 році, оскільки ці країни не мають своїх винищувачів.

 

 

 

Теги: #нато #небо #патрулювання #балтія

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