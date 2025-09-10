Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Фото: НГУ

Україна пропонує партнерам скоординовано та спільно захищати повітряний простір, були представлені деталі цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на інцидент з дронами у Польщі. "Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть", - наголосив він.

За словами президента, на території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і "це може бути частиною, так би мовити, плану навчань".

Окрім того, росіяни ведуть кампанію дезінформації проти Польщі й України.

"Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія – так, як потрібно", - резюмував глава держави.